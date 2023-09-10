В США узнали о тайном ребенке Илона Маска и певицы Граймс Фото: REUTERS

Миллиардер Илон Маск и канадская певица Граймс имеют тайного ребенка по имени Техно Механиус, сообщают американские СМИ.

Как пишет портал Business Insider, новая биография бизнесмена подтверждает, что у него «был ранее не зарегистрированный третий ребенок» от Граймс. Сына зовут Техно Механиус, а его прозвище – Тау, уточняется в сообщении. Возраст ребенка не разглашается.

Отмечается, что теперь общественности известно о десяти биологических детях миллиардера от трех женщин.

Напомним, в июне прошлого года суд удовлетворил просьбу сына Илона Маска о смене имени и пола. Ксавье Александер Маск официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон. Незадолго до этого сын предпринимателя, один из мальчиков-близнецов, родившихся у Маска и канадской писательницы Джастин Уилсон в 2004 году, заявил, что не хочет иметь со своим отцом ничего общего.