Полковник Макгрегор сравнил «планы» России по нападению на Европу с угрозой Вьетконга Фото: пресс-служба Минобрнауки России

Опасения о том, что Россия якобы стремится напасть на Европу не имеют оснований, так же как в свое время угроза нападения Вьетконга на Соединенные Штаты, считает бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

На своем YouTube-канале офицер, комментируя заявления Вашингтона о планах России захватить Европу, заявил, что в его молодости экс-президент США Линдон Джонсон «рассказывал о том, что если американцы не будут сражаться с Вьетконгом и северными вьетнамцами во Вьетнаме, то им придется с ними сражаться в Лос-Анджелесе и Чикаго». По мнению Макгрегора, подобные утверждения «всегда были ерундой», так же, как и сегодняшние заявления Вашингтона про Украину.

«Американцы должны, наконец, проснуться и осознать, что им лгут», – призвал полковник.

Напомним, сайт KP.RU разбирался, почему на самом деле Запад видит в России врага.