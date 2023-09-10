Zeit: декларация саммита G20 нарушила планы Шольца о пощечине России Фото: REUTERS

Итоговая декларация саммита G20 в Нью-Дели нарушила планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "о пощечине" России. Об этом сообщает немецкая газета Zeit.

В прошлом году на саммите G20 была принята декларация, где говорилось об изоляции и "звучной пощечине" России. Сам Шольц говорил, что произошло важное прочтение в решающий момент конфликта.

Однако в итоговой декларации саммита 2023 года нет осуждения России, а также не упоминается и о "пощечине", сообщает издание. Кроме того, спустя год после саммита Большой двадцатки на Бали можно признать, что момент не был решающим и ни о каких прояснениях речь не шла. В декларации Нью-Дели говорится о призыве действовать в рамках целей и принципов устава ООН в отношении украинского конфликта.

Между тем, итоговая декларация саммита "Большой двадцатки", который проходит в Индии, оказалась ударом для стран Запада из-за отсутствия консенсуса по поддержке Украины, пишет издание а Financial Times.