Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась на ВЭФ-2023. Фото: ВЭФ-2023

На VIII Восточном экономическом форуме 10 сентября открылась выставка "Улица Дальнего Востока", организатором которой стал Фонд Росконгресс. Все экспозиции посвящены главным проектам, достижениям и перспективам инвестиций в регионах ДФО.

"Мы хотели поделиться с вами нашей любовью – любовью к родной земле. К Чукотке и Камчатке, к Еврейской автономной области и Хабаровскому краю, ко всем дальневосточным регионам, к лесам, городам, рекам, людям", - заявил зампредседателя Правительства РФ – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев.

На выставке представлены экспозиции 11 регионов Дальнего Востока, среди которых Камчатский край, Магаданская область, Республики Бурятия и Саха (Якутия), Амурская область, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ, Приморский край и Сахалинская область, а также Забайкальский и Хабаровский края. Все они будут посвящены различным этносам, творчеству и быту.

Министерство промышленности и торговли РФ в ходе выставки также покажет тезнологичность и прогрессивность различных отраслей. На выставке будет открыт павильон "Дом Сокола", который познакомит гостей с эволюцией и биологией хищных птиц. А экспозиция корпорации развития Дальнего Востока и Арктики будет посвящена продукции предприятий, созданных на территории порта Владивосток.

Выставка будет открыта для участников и гостей форума, а с 14 по 17 сентября она станет общедоступной.