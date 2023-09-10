Шульгинов сообщил, что экспорт газа из России показывает положительную динамику. Фото: DPA/ТАСС

Экспорт сжиженного природного газа из России вырос на несколько процентов с начала года. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

По словам Шульгинова, российский СПГ продолжают приобретать по всему миру, в том числе и в Европе.

"Поставки уже показывают положительную динамику. Речь, правда, о нескольких процентах, но тем не менее. Покупатели российского СПГ есть по всему миру. И это не только наши новые партнеры в Юго-Восточной Азии, но и потребители Европы", - сообщил Шульгинов на ВЭФ-2023.

Росстат при этом сообщал, что производство газа в 2022 году в России увеличилось на 8,1% и составило 32,5 миллиона тонн.

Между тем, в Европе стоимость газа на открытии биржевых торгов в пятницу, 8 сентября, выросла на 8,4% из-за забастовок на СПГ-заводах Chevron, расположенных в Австралии