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НовостиЭкономика10 сентября 2023 6:16

Шульгинов сообщил, что экспорт газа из России показывает положительную динамику

СПГ из России продолжают покупать по всему миру, заявил министр энергетики РФ
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Шульгинов сообщил, что экспорт газа из России показывает положительную динамику. Фото: DPA/ТАСС

Шульгинов сообщил, что экспорт газа из России показывает положительную динамику. Фото: DPA/ТАСС

Экспорт сжиженного природного газа из России вырос на несколько процентов с начала года. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

По словам Шульгинова, российский СПГ продолжают приобретать по всему миру, в том числе и в Европе.

"Поставки уже показывают положительную динамику. Речь, правда, о нескольких процентах, но тем не менее. Покупатели российского СПГ есть по всему миру. И это не только наши новые партнеры в Юго-Восточной Азии, но и потребители Европы", - сообщил Шульгинов на ВЭФ-2023.

Росстат при этом сообщал, что производство газа в 2022 году в России увеличилось на 8,1% и составило 32,5 миллиона тонн.

Между тем, в Европе стоимость газа на открытии биржевых торгов в пятницу, 8 сентября, выросла на 8,4% из-за забастовок на СПГ-заводах Chevron, расположенных в Австралии