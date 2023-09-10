Водителя кортежа Байдена в Дели отстранили от работы за подвоз частного клиента Фото: REUTERS

Водителя кортежа президента США Джо Байдена в Дели отстранили от работы из-за подвоза частного клиента. Об этом сообщает издание Indian Express.

По данным газеты, для кортежа Байдена МИД Индии нанял несколько частных автомобилей, а США купили 60 машин для передвижения окружения президента страны. Один их автомобилей с номером штата Харьяна принадлежал кортежу Байдена. В один из дней водитель решил подвезти постоянного клиента в отель.

Сотрудники службы безопасности остановили автомобиль с наклейками с пропуском в отель "Маурья" и узнали о его принадлежности к кортежу Байдена. Водителя и бизнесмена допросили, те ответили, что не знали о протоколе. Против них не выдвинуто никаких обвинений, машину просто убрали из кортежа Байдена.

Между тем, губернатор Аляски Майк Данливи считает, что президент США Джо Байден, решив ограничить добычу нефти и газа в штате, превратил США в посмешище для России, Китая и других стран.