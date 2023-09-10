Ароматерапевт Колосова посоветовала растирать стопы маслом для борьбы с хандрой

Ароматерапевт Колосова советует растирать стопы маслом для борьбы с хандрой Фото: Shutterstock

Ароматерапевт Галина Колосова в беседе с «Газета.ru» рекомендовала для сохранения хорошего настроения в период осенней хандры приятные процедуры, приведя в пример массаж стоп аромамаслом, который, по ее словам, также укрепит иммунитет.

Колосова посоветовала использовать для массажа цитрусовые и хвойные ароматы. «Укрепить иммунитет в осенний сезон помогут цитрусовые масла и хвоя: лимон, апельсин, лайм, бергамот, можжевельник, кипарис, ель, пихта, все что нравится», - отметила она.

Нутрициолог Екатерина Шаповалова назвала «Пятому канала» несколько способов избежать осенней хандры, указав на необходимость больше гулять, заниматься спортом не менее 15-30 минут в день, а также чаще встречаться с друзьями.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов также рассказал, как укрепить иммунитет осенью. Как писал RT, эксперт рекомендовал есть больше сезонных овощей и фруктов.