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НовостиПолитика10 сентября 2023 8:28

Лавров заявил об успехе саммита G20 в Нью-Дели

Лавров: саммит G20 оказался успешен, группа переживает внутреннюю реформу
Дарья ЧИПУРНАЯ
Сергей Лавров назвал саммит G20 переломным

Сергей Лавров назвал саммит G20 переломным

Фото: REUTERS

Саммит стран лидеров G20 в столице Индии оказался успешен. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Саммит G20 оказался успешен", - сказал Лавров журналистам на пресс-конференции в Нью-Дели.

Кроме того, по мнению главы МИД России, саммит G20 стал переломным. Дело в том, что в принятой объединением декларации напоминается о необходимых действиях и шагах для обеспечения мировой экономики баланс интересов.

"Путь неблизкий, но тем не менее нынешний саммит стал в известной степени переломным с точки зрения четкого ориентира на именно такие задачи", - сказал Лавров.

По мнению главы российского дипведомства, "Большая двадцатка" переживает внутреннюю реформу.