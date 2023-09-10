Лавров заявил об успехе саммита G20 в Нью-Дели

Сергей Лавров назвал саммит G20 переломным Фото: REUTERS

Саммит стран лидеров G20 в столице Индии оказался успешен. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Саммит G20 оказался успешен", - сказал Лавров журналистам на пресс-конференции в Нью-Дели.

Кроме того, по мнению главы МИД России, саммит G20 стал переломным. Дело в том, что в принятой объединением декларации напоминается о необходимых действиях и шагах для обеспечения мировой экономики баланс интересов.

"Путь неблизкий, но тем не менее нынешний саммит стал в известной степени переломным с точки зрения четкого ориентира на именно такие задачи", - сказал Лавров.

По мнению главы российского дипведомства, "Большая двадцатка" переживает внутреннюю реформу.