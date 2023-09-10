Украинский беспилотник разрушил избирательный участок в Запорожье Фото: REUTERS

Заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев рассказал журналистам об обстановке в ходе выборов в Херсонской и Запорожской областях.

По словам Булаева, ночью после атаки беспилотниками был разрушен избирательный участок в Запорожье. Ночью никого из членов комиссии там не было. Целью атаки является запугивание людей, отметил замглавы ЦИК.

"Участок разрушен в 02:05 и понятно, что никого из членов комиссии там не было. Понятно, что это цель запугать людей, чтобы они не вышли на работу", - сообщил Булаев.

В Херсонской области и Геническ каждый день по несколько раз объявляется ракетная атака, из-за чего комиссии вынуждены эвакуироваться в подвал.

Между тем, 10 сентября российские системы ПВО уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины в районе Крыма. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.