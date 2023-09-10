В Петербурге 171 человек заболел кишечной инфекцией после доставки готовой еды

В Петербурге 171 человек заболел кишечной инфекции после доставки готовой еды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге отравился 171 человек после доставки готовой еды. У всех пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция, 99 человек лежат в больницах, из них двое детей. Роспотребнадзор сообщил, что люди отравились продукцией "Грин Бокс", заказанной через сервис доставки "Самокат".

Лабораторные исследования выявили у восьмерых заболевших сальмонеллу, ее же нашли и в продукции компании "Грин Бокс". Сейчас специалисты обследуют остальную продукцию и персонал.

С 8 сентября компании запретили работать, а "Самокат" отчитался о полном снятии всей некачественной еды с продажи. Роспотребнадзора ожидает жалобы пострадавших для того, чтобы подать иск в суд в отношении производителя обедов и сервиса доставки.

В ведомстве пока не сказали, чем именно отравились местные жители. Вероятно, несвежих продуктов могло быть несколько.