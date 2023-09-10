Четыре человека погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в Греции Фото: REUTERS

На севере Греции туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погибли четыре человека — трое греков и один россиянин. Об этом рассказало агентство France Presse.

По предварительным данным, в туристическом автобусе с сербскими регистрационными номерами был 81 человек, а в результате столкновения пострадали 23 человека, которых госпитализировали в ближайшие медучреждения.

Полиция сразу прибыла на место преступления и выясняет причины произошедшего. Все погибшие находились в легковом автомобиле.

Ранее стало известно, что минимум два человека погибли в результате массовой аварии на трассе «Сортавала» в Ленинградской области. Утром девятого сентября грузовик врезался в три легковушки на границе с Республикой Карелия, после чего машины загорелись. Прокуратура взяла ситуацию с выяснением обстоятельств и причин происшествия.