В Черниговской области прогремели взрывы Фото: REUTERS

В Черниговской области прогремели взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога, об этом сообщило издание «Страна».

Других подробностей издание не приводило.

Как писал сайт KP.RU, 6 сентября в Киеве прогремели взрывы. Мэр Кличко заявил, что взрывы в Киеве связаны с работой системы противовоздушной обороны.

Также ночью 6 сентября в городе Рени Одесской области, где располагается морской торговый порт, прогремела серия взрывов.

7 сентября в городе Килия Одесской области прогремели взрывы. Там расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.