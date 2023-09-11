Сергей Собянин набрал более 2,4 млн голосов после подсчета 91,3% протоколов Фото: Агентство городских новостей Москва

Сергей Собянин набрал более 2,4 млн голосов избирателей после подсчета 91,3% протоколов на выборах мэра Москвы, об этом свидетельствуют предварительные подсчеты Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

«Собянин С.С. общее - 2 444 918 голосов. Зюганов Л. А. — 261 323 голоса, Чернышов Б. А. — 181 025 голосов», - такие данные представлены на экранах в группе разбора.

Кроме того, Дмитрий Гусев («Справедливая Россия —Патриоты — За правду») набрал 126 150 голосов, а Владислав Даванков («Новые люди») - 170 517 голосов.

Как писал сайт KP.RU, 10 сентября в России прошел единый день голосования. Он затронул всего 85 регионов - почти все, которые есть в составе страны. Это были выборы совершенно разных уровней - где-то определяли кто будет градоначальником, где-то довыбирались депутаты в госдуму (например, в Липецкой области, Красноярском крае, в Карачаево-Черкесии и в Крыму), где-то руководителя региона.

Губернатора или главу выбирали сразу в 21 регионе, в том числе и мэра Москвы. В Ямало-Ненецком автономном округе руководителя выбирали голосованием в парламенте - там был переизбран действующий губернатор Дмитрий Артюхов.