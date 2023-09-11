Подросток с ножом ранил четверых человек при попытке зайти в школу под Ростовом

Никто из детей не пострадал Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ученик девятого класса ранил четверых человек при попытке зайти в школу в хуторе Красный Десант в Ростовской области. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых», - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадали трое сотрудников образовательного учреждения и родственник одного из учащихся. Они получили легкие ранения.

По данным главы региона, нападавший был задержан очевидцам. Им оказался девятиклассник, который учится в данной школе и страдает психическим заболеванием.

Голубев подчеркнул, что никто из детей не пострадал.

Сайт KP.RU писал о приговоре Верховного суда Татарстана Ильназу Галявиеву, который был осужден за массовое убийство девяти человек в казанской гимназии. Он получил пожизненный срок. Галявиев был признан виновным по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом, а также в изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

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