Handelsblatt: на Западе в кулуарах пессимистично оценивают итоги наступления ВСУ Фото: REUTERS

Оценки наступления ВСУ Западом, которые звучат за закрытыми дверьми, очень пессимистичны по сравнению с теми, что говорят на публике. Об этом пишет издание Handelsblatt со ссылкой на неназванных официальных лиц и военных.

По данным издания, дипломаты сходятся в том, что у украинцев нет широкого прорыва, который мог изменить бы ход конфликта. Также официальные лица и военные захотели высказаться анонимно из-за того, что их видение разнится с публичными заявлениями для прессы.

Сейчас разочарование растет как среди украинцев, так и среди союзников Киева, отмечает газета. Для ВСУ ситуация остается непростой из-за укрепленные российских позиций и скорого наступления зимы.

Между тем, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у наступления украинских войск в любом случае не будет "хеппи-энда" для Киева. По его словам, среди прочего, ВСУ понесли серьезные потери на поле боя.

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