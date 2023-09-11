Армения начала совместные военные учения с США Фото: REUTERS

Армения в понедельник, 11 сентября, начала совместные учения Eagle Partner 2023 с США. Об этом агентству AFP заявил представитель командования американской армии в Европе и Африке.

«Церемония открытия учений Eagle Partner состоялась», - сказал он.

Как передает издание, ссылаясь на неназванного представителя сухопутных сил США, церемония состоялась в учебном центре «Зар», расположенном рядом с Ереваном. В учениях принимают участие 85 американских солдат, а также 175 армянских военнослужащих.

Напомним, проведении совместных армяно-американских учениях Министерство обороны Армении объявило на прошлой неделе, 6 сентября, заявив, что целью таких маневров станет «повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях», а также обмен опытом в управлении и тактической связи.