Больше половины россиян совмещают учебу с подработкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше половины россиян (57%) признались, что имели опыт совмещения учеты и работы, или находили подработку к основной деятельности.

Как выяснилось, те, кто совмещает работу и подработку (а их 44%), отмечают, что недостаточно времени стали проводить в семье. 45% респондентов используют свой выходной и даже часть отпуска, чтобы все успеть.

Допоздна работают 32% участников опроса. Приходилось отпрашиваться на подработку 10% опрошенных. При этом 5% отмечают, что качество основной работы стало хуже, а иногда приходится просить помощи у коллег (2%).

Тем не менее, отказывать от дополнительной нагрузки многие не собираются, пишет "Газета.Ru".

Таковы результаты исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и «Подработка».

Ранее стали известны результаты опроса РШУ сотрудников компаний из разных отраслей. Главная причина, по которой подрабатывают россияне, - это стремление увеличить доход.

52% россиян готовы взяться только за одну подработку, а 34% респондентов готовы вести несколько проектов, пишет RT.