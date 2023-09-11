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НовостиПолитика11 сентября 2023 12:11

Гросси намерен обсудить ЗАЭС с Россией и Украиной

Глава МАГАТЭ выразил надежду на обсуждение ситуации по ЗАЭС обеими сторонами
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Гросси намерен обсудить ЗАЭС с Россией и Украиной

Гросси намерен обсудить ЗАЭС с Россией и Украиной

Фото: REUTERS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прокомментировал ситуацию на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом он сказал а пресс-конференции по случаю открытия сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Гросси надеется, что вопрос Запорожской АЭС будет обсуждаться с российской и украинской стороной на высоком уровне в скором времени.

"Я надеюсь продолжить обсуждение с обеими сторонами, вероятно, в скором времени на высоком уровне", - заявил он.

Между тем, ранее стало известно о временном сокращении численности персонала Запорожской атомной электростанции из-за возросшей военной активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. Эксперты агентства, которые находятся на ЗАЭС, сообщили, что за последнее время они постоянно слышали многочисленные взрывы.