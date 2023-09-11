Лор Фуки: храп может быть показанием для операции на носовой перегородке

Храп может быть свидетельством множества заболеваний, считают медики Фото: Иван МАКЕЕВ

Частные заболевания дыхательных путей и храп могут стать показаниями к операции на носовой перегородке, об этом рассказал РИАМО врач-оториноларинголог Евгений Фуки.

- Септопластику (операцию по исправлению носовой перегородки) рекомендуют делать, когда, помимо самого искривления, имеются жалобы на затруднение носового дыхания, храп, частые лор-заболевания, - пояснил медик.

Он добавил, что противопоказаниями к проведению операции являются беременность, обострение хронических заболеваний, острые воспалительные заболевания, психические патологии, а также коронавирус.

По данным телеканала «360», если человек начал храпеть, ему нужно обязательно обратиться к специалисту, так как это может свидетельствовать об инфекции в горле. Если ее запустить, может возникнуть хронический тонзиллит, также возможны другие заболевания.

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