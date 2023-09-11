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НовостиЗдоровье11 сентября 2023 13:27

Лор Фуки: храп может быть показанием для операции на носовой перегородке

Лор рассказал, кому показана операция по исправлению носовой перегородки
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Храп может быть свидетельством множества заболеваний, считают медики

Храп может быть свидетельством множества заболеваний, считают медики

Фото: Иван МАКЕЕВ

Частные заболевания дыхательных путей и храп могут стать показаниями к операции на носовой перегородке, об этом рассказал РИАМО врач-оториноларинголог Евгений Фуки.

- Септопластику (операцию по исправлению носовой перегородки) рекомендуют делать, когда, помимо самого искривления, имеются жалобы на затруднение носового дыхания, храп, частые лор-заболевания, - пояснил медик.

Он добавил, что противопоказаниями к проведению операции являются беременность, обострение хронических заболеваний, острые воспалительные заболевания, психические патологии, а также коронавирус.

По данным телеканала «360», если человек начал храпеть, ему нужно обязательно обратиться к специалисту, так как это может свидетельствовать об инфекции в горле. Если ее запустить, может возникнуть хронический тонзиллит, также возможны другие заболевания.

Ранее Life.ru рассказал, что врачи советуют лечить у детей аденоиды без операции. Самые частые причины воспаления аденоидов — наследственная предрасположенность, пренебрежение лечением или несвоевременный поход к врачу.