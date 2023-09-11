Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: бойцы ВСУ могут начать восстание против Зеленского Фото: REUTERS

Украинские бойцы могут начать восстание против президента Владимира Зеленского. Такого мнения придерживается бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам эксперта, удивительно, что выступление украинских войск против Зеленского до сих пор не произошло.

"Я ожидаю подобного, удивлен, что этого еще не произошло", — ответил он.

Также Джонсон добавил, что Зеленский не смог стать сильным политиком внутри страны. Его предвыборная кампания построена на вранье, ведь несмотря на обещания установить мир с Россией, он спровоцировал эскалацию украинского конфликта.

Также опросы общественного мнения показывают, что многие украинцы выступают против президента из-за нынешних событий, заключил аналитик.

Между тем, экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что войска Украины испытывают все больше проблем в наступлении из-за больших потерь в личном составе.