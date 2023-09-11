Ученый Соколов: желтое пятно на боку — признак вкусного арбуза

Покупать арбузы в точках стихийной продажи может быть опасно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выбирая арбуз в магазине или на рынке, стоит внимательно изучить внешний вид ягоды. Так, хорошим признаком является желтое пятно на корке, об этом рассказал RT доктор сельскохозяйственных наук Артем Соколов.

- У хорошего арбуза на коре должно быть желтое пятно. Но, при этом, кора должна быть твердой, без вмятин и выбоин, - отметил специалист.

Он также посоветовал перед покупкой постучать по арбузу: дело в том, что у испорченной ягоды звук будет глухой, тогда как у свежего — звонкий.

Ранее "Пятый канал" сообщил, что покупать арбузы в точках стихийной продажи опасно. Они не проходят никаких проверок, а продавцы не имеют подтверждающих качество документов.

При этом, арбузы обязательно должны быть закрыты от солнца и дождя. Если точка продажи размещена вдоль автомобильной дороги, то ягода может впитать в себя опасные металлы из выхлопных газов проезжающих машин.