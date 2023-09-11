Нарколог развеял миф о безопасных дозах алкоголя Фото: Shutterstock

Безопасных доз любого алкоголя не существует, поскольку даже небольшое его количество может приводить к зависимости и ухудшать состояние сосудов и сердца. Такое заявление сделал психиатр-нарколог Александр Поликарпов в беседе с «Газетой.Ru».

— Даже совсем небольшие дозы алкоголя при регулярном употреблении могут сформировать алкогольную зависимость. Алкоголь повышает настроение за счет стимулирования образования эндорфинов. Организм постепенно привыкает к этому, и для достижения того же эффекта требуется повышение дозы, — отметил специалист.

При этом национальный союз защиты прав потребителей заявляет, что примерно в трети квасов, которые продаются в сетевых гипермаркетах, доля алкоголя превышает норму в три раза. Фактически такую продукцию можно называть алкогольной. Об этом рассказал Пятый канал.

По данным Росстата и Росалкогольрегулирования, лидерами по объему продаж алкогольной продукции среди субъектов Российской Федерации на данный момент являются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Такую статистику опубликовала «Российская газета».