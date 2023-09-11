Экс-замминистра РФ Сторчак: для появления валюты БРИКС нужны всего два условия Фото: REUTERS

Для появления единой валюты БРИКС необходимы экономические и политические предпосылки. Если в политическом плане все уже постепенно складывается, то экономический вопрос гораздо сложнее. Об этом рассказал бывший замминистра финансов России Сергей Сторчак в интервью «Газете.Ru».

— Политические предпосылки для появления единой валюты БРИКС постепенно складываются, если об этом судить по высказываниям лидеров наших стран. С экономическими предпосылками сложнее. До глубины взаимного проникновения наших экономик, как это имело место в Совете экономической взаимопомощи, БРИКС еще далеко, — отметил Сторчак.

При этом политолог Андрей Кошкин считает, что расширение БРИКС само по себе может «убить» американский доллар. Этим мнением он поделился с Пятым каналом. Специалист отметил, что на государства БРИКС приходится 37 процентов мирового ВВП, а члены объединения намерены отказываться от американской валюты в расчетах.

Также стало известно о появлении первого варианта единой валюты БРИКС. Купюру номиналов в сто БРИКС показал посол России в ЮАР во время церемонии в посольстве ОАЭ в Претории. Об этом рассказали «Известия».