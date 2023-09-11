Мизулина обратилась к Минобороны с просьбой призвать в армию Даню Милохина, фото: соцсети Милохина

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина публично обратилась к Министерству обороны России, с просьбой призвать в ряды российской армии блогера Даню Милохина, недавно вернувшегося из-за рубежа. За границу Милохин сбежал после начала спецоперации, наговорив много нелестных слов о родине.

«С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России», - написала Мизулина.

Она добавила, что ранее Милохин не был в армии, хотя по всей имеющейся информации оснований для отсрочки в службе у него нет. По мнению Мизулиной, если блогер хочет вернуться в родную страну после всего что он сделал, ему следует с оружием в руках доказать свою преданность России.

Ранее KP.RU сообщил, что Милохин не возвращался в Россию, а просто вбрасывает в медиаполе фейки, с намерением проверить реакцию общественности и властей.