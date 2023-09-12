Старовойт: Дрон ВСУ второй раз за вечер атаковал Рыльск в Курской области Фото: REUTERS

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что боевики ВСУ второй раз за вечер атаковали с помощью беспилотника город Рыльск.

«В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина», - написал глава региона.

Старовойт отметил, что пострадавших нет. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах.

Как писал сайт KP.RU, около полуночи 11 сентября в Рыльске Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство, сообщил губернатор региона Старовойт.

Он отметил, что в Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал.

Глава региона уточнял, что повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина. На месте работали представители силовых структур.

Напомним, вечером 11 сентября боевики ВСУ с помощью дронов-камикадзе ударили по Энергодару, о чем сообщил Владимир Рогов.