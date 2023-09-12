Reuters: США могут одобрить передачу ВСУ дальнобойных ракет с кассетными бомбами Фото: REUTERS

В Белом доме близки к тому, чтобы одобрить поставки Киеву дальнобойных ракет с кассетными бомбами, об этом сообщило агентство Reuters.

«Администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку ракет большей дальности, начиненных кассетными бомбами, Украине», — говорится в статье.

Собеседники агентства отметили, что США рассматривают возможность передачи ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров и/или GMLRS с кассетными бомбами.

Как писал сайт KP.RU, 7 сентября официальный представитель Минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что Соединенные Штаты планируют поставить Украине снаряды с обедненным ураном к моменту передачи танков Abrams.

Она уточнила, что танки могут оказаться у Киева уже этой осенью.

Напомним, в январе Мария Захарова в связи с готовящимися Западом новыми поставками вооружений Украине заявила, что американское и другое западное оружие на Украине, обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.