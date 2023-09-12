Американский политолог Миршаймер: Россия в любом случае победит на Украине Фото: Александр КОЦ

Россия в любом случае победит на Украине благодаря стратегическим преимуществам, об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Duran.

«У русских слишком большое преимущество в живой силе и военной технике, особенно артиллерии, чтобы украинцы могли победить в долгосрочной перспективе», - сказал политолог.

Эксперт добавил, что существуют серьезные сомнения в том, продолжит ли Запад поставлять оружие Украине.

Миршаймер отметил, что украинцы «гарантированно проиграют» в этом конфликте. По его словам, бойцов ВСУ «ведут на бойню».

Как писал сайт KP.RU, 4 сентября президент России Владимир Путин прокомментировал наступление ВСУ. Он заявил, что это не пробуксовка, как ситуацию пытаются подать в Киеве, а настоящий провал.

Также отметим, что 5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу подробно рассказал о провале «контрнаступа» киевского режима.

Шойгу отметил, что киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести наступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли. Глава ведомства уточнил, что потери противника за это время превысили 66 000 человек и 7600 единиц вооружения.