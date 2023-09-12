Политик Филиппо обвинил фон дер Ляйен в расизме из-за ущемления прав россиян Фото: EAST NEWS

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен ущемила права россиян запретом на въезд в ЕС на личном транспорте, об этом заявил лидер французской политик Флориан Филиппо в соцсети X.

"Урсула фон дер Ляйен только что объявила об этом: отныне русским, всем русским, запрещено ввозить в ЕС автомобили, мобильные телефоны и даже туалетную бумагу...», - написал он.

Филиппо подчеркнул, что направлено на нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке.

Политик указал, что подобная антироссийская политика со стороны Евросоюза - это проявление расизма.

Напомним, 10 сентября Еврокомиссия подтвердила, что в страны ЕС запрещен въезд на автомобилях, зарегистрированных в России. Также нельзя провозить некоторые личные вещи, в том числе смартфоны. По данным ведомства, многие вещи попадают под категорию «запрещенный импорт».

Как писал сайт KP.RU, в августе Филиппо заявил, что Нидерланды, возможно не смогут поставить Киеву истребители F-16. По его словам, поставить Украине истребители пообещал премьер-министр Марк Рютте, однако он уходит в отставку.

Ранее Флориан Филиппо написал, что поддержка финансирования Украины и отправки ей вооружения гражданами США значительно упала.