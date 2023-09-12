Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Ответ России на санкции приводит к новому мироустройству Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Ответ России на западные санкции стал отправной точкой рождения нового мироустройства, об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«В результате одновременного ввода антироссийских экономических санкций и все более агрессивной риторики и угроз в адрес Китая и России, побудило Москву и Пекин, ...более усердно работать над созданием нового миропорядка», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что происходящее по-настоящему вдохнуло в БРИКС жизнь.

«Бразилия, Индия, Южная Африка также начинают играть более заметную роль вместе с Россией и Китаем», - подытожил Джонсон.

Как писал сайт KP.RU, 15 августа президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия остается сторонником многополярного устройства мира.

По словам главы государства, многополярное мироустройство основывается на приоритете норм и принципов суверенитета, международного права и равенства государств. Кроме того, важно созидательное сотрудничество и доверие между странами.

Ранее у России появился верный союзник в построении многополярного мира - это страны Африки, чьи политические партии договорились с партиями РФ вести справедливую борьбу в условиях геополитической нестабильности.