Спецпоезд Ким Чен Ына прибыл в Россию Фото: REUTERS

Спецпоезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын направился с визитом в Россию, пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае, об этом сообщило РИА Новости.

«Около 12.15 местного времени (5.15 мск) бронированный поезд с зелеными вагонами и желтой полосой переехал мост через Раздольную и поехал на север», - говорится в публикации.

Как писал сайт KP.RU, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 10 сентября на спецпоезде выехал из столицы страны Пхеньяна и направился в Россию.

11 сентября Кремль подтвердил, что председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом.

Дмитрий Песков рассказал, что будут обсуждать лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын в ходе визита главы Северной Кореи в Российскую Федерацию. Прежде всего, речь пойдёт о развитии двусторонних отношений.

Песков добавил, что в плане встречи Ким Чен Ына и Путина заготовлен торжественный обед в честь северокорейского лидера.