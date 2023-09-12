Самолет Сочи-Омск совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области, пострадавших нет, об этом в Telegram-канале сообщил МЧС по региону.

«Airbus A320, следовавший в направлении Сочи – Омск, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, среди 159 пассажиров и 6 членов экипажа пострадавших нет.

К месту приземления направлены оперативная и аэромобильная группы ГУМЧС России по Новосибирской области. Для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в местном Доме культуры.

Как писал сайт KP.RU, 30 июля пассажирский самолет из Улан-Удэ, направлявшийся в Москву, запросил аварийную посадку в Шереметьево. Причиной стала неисправность шасси. Самолет успешно приземлился.

Борт находился в пути почти шесть часов. Под конец полета пилоты обнаружили неисправность шасси и немедленно запросили аварийную посадку.

После того, как Boeing сообщил о поломке, на место посадки были направлены дополнительные силы пожарных.