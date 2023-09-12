Прокуратура начала проверку авиаинцидента с самолетом Сочи-Омск Фото: соцсети
Западно-Сибирской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства авиационного инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
«Сегодня при выполнении рейса Сочи-Омск воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии» по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области», - говорится в сообщении.
На борту самолета находилось 159 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выехал транспортный прокурор.
Как писал сайт KP.RU, пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области, пострадавших нет, сообщил МЧС по региону.
В ведомстве уточнили, что Airbus A320, следовавший в направлении Сочи – Омск, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области.
По предварительным данным, среди 159 пассажиров и 6 членов экипажа пострадавших нет.
К месту приземления направлены оперативная и аэромобильная группы ГУМЧС России по Новосибирской области.
Для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в местном Доме культуры.