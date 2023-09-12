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НовостиПолитика12 сентября 2023 5:11

Путин сообщил, что Россия работает над оружием на новых физических принципах

Данный тип оружия обеспечит безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе, сказал президент РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ

Оружие на новых физических принципах перспективно, Россия понимает это и работает над ним. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2023 во вторник, 12 сентября.

По словам Путина, оружие на новых физических принципах обеспечит безопасность любого государства в ближайшей исторической перспективе.

"Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим", - сказал российский лидер.

Напомним, VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина на ВЭФ-2023.