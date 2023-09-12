Путин: отношения между РФ и Китаем вышли на беспрецедентный исторический уровень

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем премьера Госсовета КНР Чжаном Гоцином на полях ВЭФ-2023 рассказал об отношениях между Россией и Китаем.

Путин назвал показательным тот факт, что председатель КНР Си Цзиньпин после своего переизбрания совершил первый зарубежный визит именно в Россию. Это произошло в марте 2023 года.

"Это знак того, что отношения между Россией и Китаем за последние годы вышли на абсолютно беспрецедентный исторический уровень", - сказал Путин, добавив, что стороны продолжат совместную работу по развитию отношений.

Кроме того, президент России высказался о сложившихся дружеских отношениях с председателем КНР.

"И деловые, и личные дружеские отношения", - подчеркнул Путин. Глава государства добавил, что такие связи помогают развивать двусторонние и межгосударственные связи.

Путин также попросил премьера Госсовета КНР передать Си Цзиньпину самые наилучшие пожелания.