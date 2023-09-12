Путин рассказал о роли Дальнего Востока в развитии России

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что Дальний Восток для России является стратегическим приоритетом на весь XXI век.

«Дальний Восток для России является стратегическим приоритетом на весь XXI век», - заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что динамика инвестиций в макрорегионе в три раза выше, чем средний показатель по стране. Рост промышленности на Дальнем Востоке также опережает общероссийские показатели.

В то же время президент подчеркнул, что на территории изучено только 35% недр. По мнению Путина, в связи с этим есть все предпосылки для того, чтобы в разы увеличить рост показателей в добывающих отраслях на Дальнем Востоке.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Прямая онлайн-трансляция выступления Путина на ВЭФ-2023 доступна на сайте KP.RU.