Путин: производство СПГ в Арктической зоне РФ должно вырасти втрое к 2030 году

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) высказался о газификации Арктической зоны РФ.

Глава государства отметил, что после успешного старта "Ямал СПГ" был запущен масштабный проект "Арктик СПГ 2", который не имеет аналогов в мире.

"К 2030 году производство СПГ (сжиженный природный газ - Прим.Ред.) в Арктической зоне России должно вырасти втрое, до 64 миллионов тонн в год", - заявил Путин.

Напомним, с 10 по 13 сентября во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. Прямая онлайн-трансляция выступления Владимира Путина на ВЭФ-2023 доступна на сайте KP.RU.