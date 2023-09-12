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НовостиЭкономика12 сентября 2023 6:33

Путин: производство СПГ в Арктической зоне РФ должно вырасти втрое к 2030 году

Производство сжиженного природного газа в Арктике должно вырасти до 64 млн тонн в год, заявил президент РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) высказался о газификации Арктической зоны РФ.

Глава государства отметил, что после успешного старта "Ямал СПГ" был запущен масштабный проект "Арктик СПГ 2", который не имеет аналогов в мире.

"К 2030 году производство СПГ (сжиженный природный газ - Прим.Ред.) в Арктической зоне России должно вырасти втрое, до 64 миллионов тонн в год", - заявил Путин.

Напомним, с 10 по 13 сентября во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. Прямая онлайн-трансляция выступления Владимира Путина на ВЭФ-2023 доступна на сайте KP.RU.