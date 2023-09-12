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НовостиВ мире12 сентября 2023 7:24

Путин: у США нет друзей, только свои интересы

Президент России подчеркнул, что Штаты "давят" своих союзников и партнеров
Дарья ЧИПУРНАЯ

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) высказался о Соединенных Штатах Америки.

"США "давят" своих союзников и партнеров. У них нет друзей, у них есть только интересы", - заявил Путин, назвав это продолжением "известно британской формулы".

Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не была колонизатором, но соперничающие с РФ страны вели себя иначе.

Сайт KP.RU показывает прямую онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина на VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке.