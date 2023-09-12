Путин: Россия никогда не была колонизатором в отличие от Запада Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что Россия никогда и нигде не была колонизатором в отличие от западных государств.

Российский лидер пояснил, что РФ оказывала помощь другим странам, тогда как те государства, которые соперничали с Россией, вели себя по-другому.

Глава государства также напомнил, что РФ в 1990-е годы многое приобрела, например, раскрепощение и свободу. В то же время, по мнению президента, тогда страна многое бездумно растеряла.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Прямая онлайн-трансляция выступления Путина на ВЭФ-2023 доступна на сайте KP.RU.