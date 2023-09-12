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НовостиЭкономика12 сентября 2023 7:40

Путин: правительство занимается ситуацией с ростом цен на бензин в России

Власти и производители топлива договорились, как действовать для решения проблемы
Екатерина КОСОБОКОВА
Путин: правительство занимается ситуацией с ростом цен на бензин в России

Путин: правительство занимается ситуацией с ростом цен на бензин в России

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) прокомментировал ситуацию с ростом цен на бензин в стране. По его данным, правительство РФ занимается данным вопросом.

«Конечно, правительство этим занимается. Правительство должно было своевременно среагировать», - сказал российский лидер.

Он отметил, что федеральный кабмин не среагировал своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. В настоящее время, как уточнил глава государства, производители топлива и власти достигли договоренности о том, как они будут действовать в ближайшем будущем в сложившейся ситуации.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Прямая онлайн-трансляция выступления Путина на ВЭФ-2023 доступна на сайте KP.RU.