Путин прокомментировал крушение станции «Луна-25» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) прокомментировал крушение межпланетной станции «Луна-25». Он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие успеха, работа в данном направлении будет продолжена.

«Жаль, конечно, что прилунение не состоялось. Но это не означает, что мы завершили эту программу. Будем работать дальше», - отметил российский лидер.

Он напомнил, что у других стран были неудачи, связанные с освоением космоса.

«Это сложная работа и она будет продолжена», - заявил президент.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Прямая онлайн-трансляция выступления Путина на ВЭФ-2023 доступна на сайте KP.RU.