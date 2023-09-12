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НовостиОбщество12 сентября 2023 8:28

Путин: 160 деятелей культуры покинули Россию из-за несогласия с политикой страны

Президент отметил, что покинувшие страну россияне до сих пор могут вернуться домой
Сергей ЧИКОВ
Путин: 160 деятелей культуры покинули страну из-за несогласия с позицией власти

Путин: 160 деятелей культуры покинули страну из-за несогласия с позицией власти

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что около 160 российских деятелей культуры выехали за границу из-за несогласия с позицией руководства страны и теперь вынуждены "что-то изобличать", поскольку на Западе от них требуют критиковать Россию.

"Уехавшие деятели культуры пусть лучше за рубежом работают, чем здесь "капают на мозги" и продвигают нетрадиционные ценности", — отметил Путин в своем выступлении на пленарной сессии ВЭФ 2023.

Президент добавил, что покинувшие страну граждане до сих пор могут вернуться домой и никто не собирается закрывать им дорогу назад.