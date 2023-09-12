Путин: РФ и КНР не создают военных союзов, а дружат в интересах своих народов Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), прокомментировал отношения РФ и Китая.

Российский лидер подчеркнул, что сотрудничество двух государств на сегодняшний день достигло беспрецедентных показателей. Между РФ и КНР, в частности, сложились уникальные отношения в сфере международной безопасности.

«Мы действуем в интересах друг друга, стараемся обязательно прислушиваться к друг другу по очень многим важнейшим направлениям», - отметил Путин.

В то же время глава государства подчеркнул, что Россия и Китай не создают военных союзов.

«Мы не дружим против кого-то. Мы дружим в интересах наших народов. Так и будем работать дальше», - заявил президент.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Прямая онлайн-трансляция выступления Путина на ВЭФ-2023 доступна на сайте KP.RU.