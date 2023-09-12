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НовостиОбщество12 сентября 2023 9:14

Путин рассказал, каким видит будущее России

Путин: "Мы будем развивать Россию и делать ее еще более сильной"
Сергей ЧИКОВ
Путин: Россия должна быть самодостаточной, надо развивать страну и делать ее сильнее

Путин: Россия должна быть самодостаточной, надо развивать страну и делать ее сильнее

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в завершении своего выступления на пленарной сессии ВЭФ 2023 заявил, что будущее Российской Федерации зависит от ее народа, который сделает свою страну еще более сильной и независимой.

“Для некоторых стран, образ будущего — это быть членом организации, в НАТО. Они связывают будущее с их полной зависимостью от кого-то. Наше будущее зависит от нас самих, но это не значит изоляция страны. Мы будем развивать Россию и делать ее еще более сильной.” — сказал президент.

Владимир Путин и ранее отмечал, что Россия была непобедимой страной во времена Великой Отечественной войны и остается непобедимой и сейчас, благодаря своему народу.