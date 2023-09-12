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НовостиОбщество12 сентября 2023 9:55

Депутат Куринный предложил запретить продажу спиртного не ближе 100 метров от школ

Парламентарий предлагает распространить новшество на все регионы страны
Елена АКИМОВА
Депутат Куринный предложил запретить продажу спиртного не ближе 100 метров от школ

Депутат Куринный предложил запретить продажу спиртного не ближе 100 метров от школ

Фото: Марина ДОЛГОВА

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил о необходимости увеличения расстояния (не менее ста метров) от образовательных учреждений до мест, где продаются спиртные напитки. Он уверен, что это новшество надо закрепить на законодательном уровне и распространить по всем регионам страны.

По словам депутата, на сегодняшний день регионы сами решают, какое расстояние отмерить от социального учреждения до мест продажи алкоголя. Но в ближайшее время этот вопрос предлагается рассмотреть федеральным законом.

- Необходима единообразная практика, чтобы права граждан были защищены и не зависели от любви или нелюбви местных парламентов к бизнесу. Мне кажется, эти ограничения должны быть введены на федеральном уровне, - пояснил депутат Lenta.ru.

Не секрет, что официального рынка алкоголя в России есть и чeрный. По скромным подсчетам НИФИ, объeм нелегальных дистанционных продаж превышает 100 млн бутылок в год, из них около половины — фальсификат. В последние годы, по данным НИФИ, нет существенного прогресса в снижении смертности от употребления алкоголя, а на отравление спиртным приходится 26% таких смертей.

Бутлегеры из Сети без проблем доставят вам любое спиртное на дом в любое время суток, пишет Life.