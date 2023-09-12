Депутат Куринный предложил запретить продажу спиртного не ближе 100 метров от школ Фото: Марина ДОЛГОВА

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил о необходимости увеличения расстояния (не менее ста метров) от образовательных учреждений до мест, где продаются спиртные напитки. Он уверен, что это новшество надо закрепить на законодательном уровне и распространить по всем регионам страны.

По словам депутата, на сегодняшний день регионы сами решают, какое расстояние отмерить от социального учреждения до мест продажи алкоголя. Но в ближайшее время этот вопрос предлагается рассмотреть федеральным законом.

- Необходима единообразная практика, чтобы права граждан были защищены и не зависели от любви или нелюбви местных парламентов к бизнесу. Мне кажется, эти ограничения должны быть введены на федеральном уровне, - пояснил депутат Lenta.ru.

Не секрет, что официального рынка алкоголя в России есть и чeрный. По скромным подсчетам НИФИ, объeм нелегальных дистанционных продаж превышает 100 млн бутылок в год, из них около половины — фальсификат. В последние годы, по данным НИФИ, нет существенного прогресса в снижении смертности от употребления алкоголя, а на отравление спиртным приходится 26% таких смертей.

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