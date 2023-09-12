Врач Сибгатулина: при рвоте у ребенка в возрасте до одного года нужно вызывать скорую Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При рвоте, особенно у маленьких детей, происходит обезвоживание. Как оказать первую помощь ребенку, рассказывает гастроэнтеролог Асия Сибгатулина.

Следует обратить внимание на возраст. Если сильно рвет ребенка в возрасте до одного года, нужно срочно вызывать неотложку. Если ребенку 3-4 года, и рвота случилась не чаще одного раза, а после ему стало легче, то можно обойтись без помощи специалиста. Но при ухудшении состояния необходимо вызвать врача.

Если у ребенка началась рвота, нужно посадить его так, чтобы туловище было выше, чем ноги (лежать не рекомендуется). Измерить температуру. Далее, в течение часа, отпаивать теплой водой (даже, если ребенок не хочет), сначала через каждую минуту поить по 2-3 чайной ложки. Сделать перерыв 5 минут и снова продолжить давать воду.

Чтобы предотвратить обезвоживание, а оно происходит при рвоте очень быстро, нужно использовать специальные растворы, например, «Адиарин Регидрокомплекс», БАД «Пепидол» 3%; Hipp Ors 200 (морковно-рисовый отвар); «Регидрон», отметила педиатр в статье «Газеты.Ru».

Ранее педиатр Иван Коновалов рассказал «Известиям» о тревожных симптомах у детей, требующих немедленной госпитализации.

Уменьшение количества и объема мочеиспускания на фоне продолжающейся рвоты и жидкого стула. Этот симптом является крайне опасным и требует немедленного обращения за экстренной медицинской помощью.

Общее угнетение сознания ребенка. Если после рвоты или жидкого стула, он стал вялый, сонливый, перестал реагировать на обращенную речь, — это может быть симптомом угнетения центральной нервной системы на фоне обезвоживания и свидетельствовать о нарастании шокового состояния.