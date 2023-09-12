Эндокринолог Шокур: летом нельзя запастись витаминами на год вперед Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-эндокринолог Светлана Шокур назвала причины, которые приводят к недомоганию осенью, и дала советы для укрепления организма при нехватке солнечного света.

Причины осенней усталости кроются в дефиците витамина D (отсутствие солнца). Ненастная погода вызывает хандру. Кроме того, осенью в крови повышается концентрация мелатонина, поэтому постоянно хочется спать.

Также не хватает в организме магния. Это сказывается на настроении, появляются даже судороги, подергивания мышц. Обостряются хронические и инфекционные заболевания.

Врач напоминает, что осенью важно употреблять продукты, содержащие триптофан (гормон радости): индейку, сыр, орехи, миндаль. Триптофан (аминокислота), которая вырабатывает серотонин либо мелатонин. Если этот витамин присутствует в организме, то человек ощущает радость и гармонию.

Для того чтобы поддержать нервную систему, будет полезен магний. Необходимо есть продукты, содержащие витамин С ( цитрусы , квашеная капуста, перец, смородина). Полезен витамин Е: (растительное масло, орехи).

А вот не рекомендуется бесконтрольно принимать витамины и БАДы. Повышается риск побочных эффектов. Из-за этого может ухудшиться общее самочувствие и появиться аллергическая реакция.

- Кофе, алкоголь, мучные изделия тоже не принесут организму пользы, они создадут только «искусственную» бодрость, но со временем могут привести к чрезмерной усталости, - пояснила специалист «Газете.Ru».

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