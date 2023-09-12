Полковник Макгрегор: у России выигрышная комбинация в конфликте на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у российской армии на руках выигрышная комбинация в конфликте на Украине.

“Они не понесли тяжелых потерь, в отличие от украинцев, чьи вооруженные силы находятся в ужасном состоянии”, — уточнил военный в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макгрегор отметил, что российские войска в любой момент могут перейти в собственное наступление и заставить противника бежать с позиций. По мнению полковника, украинские власти понимают это и отчаянно пытаются восполнить потери, требуя от своих союзников выдавать уклонистов.

“Украина очень сильно проигрывает в этом конфликте. У ВСУ нет никаких шансов”, — резюмировал Макгрегор.

Напомним, за время наступления украинские войска не добились успехов ни на одном из направлений, потеряв при этом более 70 тысяч бойцов и около 18 тысяч бронемашин.

Бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано также отмечал, что у Киева нет шансов на победу в текущем конфликте, а в распоряжении американской разведки есть правдивые отчеты о провале украинского наступления.