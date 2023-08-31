Судья Наполитано: власти США скрывают правду о провале наступления ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано обвинил власти США в намеренном сокрытии правды о ходе украинского наступления. По его мнению, Вашингтон скрывает от своих граждан провал украинской операции.

“Я, Скотт Риттер и полковник Дуглас Макгрегор уже давно говорим, что у Украины нет шансов победить Россию. Оружие, переданное НАТО Украине, очень старое, у русских три линии обороны, к котором ВСУ не могут подступиться.” — заявил экс-судья в эфире американского шоу Jimmy Dore Show.

Наполитано добавил, что в распоряжении ЦРУ есть правдивые отчеты и данные о провале украинского наступления, однако по указу руководства разведывательного управления, до администрации президента США доходят лишь “приятная” информация о ходе операции.

Ранее обозреватель издания Defense News Дэниел Депетрис также заявил, что разведка США скептически оценивает способность украинских войск достичь обещанных целей в текущем наступлении и прорвать оборону ВС РФ.

В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон подчеркивал, что даже непосредственное вмешательство сил НАТО в текущий конфликт уже не способно спасти киевский режим от полного разгрома.