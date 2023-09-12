Путин назвал потери ВСУ при наступлении

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины потеряли в ходе своего наступления уже 71,5 тысячи военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

«Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет. Сейчас не будем говорить – провал, не провал, нет результатов. Есть большие потери – с начала этого контрнаступления потери личного состава 71,5 тысячи человек», – сказал глава государства.

Кроме того, как сообщил президент, ВСУ потеряли в ходе наступления 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин.

Напомним, в начал сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что во время наступления украинские войска потеряли 66 тысяч бойцов и почти восемь тысяч единиц военной техники. За последний месяц Вооруженные силы России сбили 159 реактивных снарядов HIMARS и более тысячи украинских беспилотников, добавил глава Минобороны РФ.

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