Второй пилот рассказал, как экипаж смог посадить самолет в пшеничном поле под Новосибирском

Второй пилот севшего в пшеничном поле самолета: "Чувства вышли только потом". Фото: пресс-служба авиакомпании

Второй пилот самолета «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов рассказал о том, как прошла та самая посадка в пшеничное поле.

Пилот поделился, что в экстренной ситуации испытывал сильные эмоции, но чувствовал огромную ответственность. Экипаж работал слаженно, ведь в салоне был 161 человек, в том числе 23 ребенка.

- Когда самолет садится, нам рано расслабляться, у нас еще много работы, все эти чувства вышли только потом. Абсолютно никто не пострадал. Слава богу, выбрали хорошую площадку, мягко посадили самолет, самолет целехонек, все целы, - сказал Семенов «360».

Пилот поблагодарил весь экипаж за профессионализм. Особенно отметил выдержку и стойкость стюардесс. Только сообща удалось посадить самолет в поле, и обошлось без пострадавших.

Напомним, утром, 12 сентября, в 09:44, в Новосибирской области самолёт "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности". Известно, что на борту в момент инцидента находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребёнка, пишет Царьград.